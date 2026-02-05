Строительство детского сада «Кубик» в Одинцово идет по графику

Несмотря на сильные морозы в Московской области, строительство нового детского сада «Кубик» в городе Одинцово не останавливается. Специалисты завершают монтажные работы на индивидуальном тепловом пункте.

Установленная система полностью автоматизирована: в случае сбоя оповещение поступит на пульт дежурного, и аварию быстро устранят.

«Индивидуальный тепловой пункт обеспечивает детский сад горячей водой и отоплением. На данный момент завершен монтаж оборудования и трубопроводов. Сейчас идут работы по настройке автоматики и устройству постоянного электроснабжения», — рассказал руководитель строительства Сергей.

На объекте задействовано около 60 человек. Параллельно продолжаются отделочные работы и работы по фасаду. Все работы выполняются качественно, отставания от графика нет.

Детский сад «Кубик» рассчитан на 245 мест. Готовность здания на данный момент составляет около 60%. Сдать объект планируют в третьем квартале 2026 года.