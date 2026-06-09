Строительство детского сада «Кубик» в Одинцове близится к завершению

Строительство детского сада «Кубик» в жилом комплексе «Союзный» в городе Одинцово подходит к концу. Основное внимание сейчас уделяется внутренней отделке помещений и подготовке их к установке мебели и оборудования.

На объекте работают 70 специалистов. Они завершают монтаж малых архитектурных форм на территории детского сада: собирают веранды и детские игровые комплексы, устанавливают лавочки и урны. После завершения этих работ нанесут финальное покрытие на площадки.

По словам специалиста производственно-технического отдела Владимира Турманкина, работы по фасаду практически завершены. Остались небольшие штрихи, леса практически убраны, и уже можно увидеть облик нового детского сада. Фасад здания комбинированный, для облицовки использовали клинкерную плитку.

Возведение детского сада осуществляется за счет средств Группы компаний «Вектор». Жители ЖК «Союзный» получат современное дошкольное учреждение в шаговой доступности. Первых воспитанников детский сад примет 1 сентября 2026 года.