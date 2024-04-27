Строительство больницы началось в микрорайоне Ольгино в Балашихе | 360°

27 апреля 2024, 14:41
Строительство больницы началось в микрорайоне Ольгино в Балашихе
Стройплощадку для возведения многопрофильной больницы подготавливают в микрорайоне Ольгино в Балашихе. На объекте работают более 40 машин спецтехники.
Рабочие расчищают территорию, вывозят строительный мусор, грунт, устанавливают ограждения и возводят временную дорогу, по которой будут передвигаться машины на стройку.
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Многопрофильная больница будет рассчитана на 1123 места. Здесь расположатся отделения неотложной хирургии, урологии, травматологии, гинекологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, неврологии и кардиологии — всего будет 26 профилей.
Старт работам в марте дали заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Они заложили первый камень в основание нового многопрофильного центра. Открыть медцентр планируют в 2027 году.
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