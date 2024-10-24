Строительство блочно-модульной котельной завершилось в Воскресенске

Воскресенский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» завершает работы по строительству блочно-модульной котельной в поселке Фосфоритном. Специалисты проведут пусконаладочные работы и запустят объект.

Котельную построили в рамках инвестиционной программы.

Специалисты проводят врезку в систему холодного водоснабжения, поэтому на время в поселке Фосфоритный отключили подачу воды и отопления в жилые дома и социальные объекты. После этого сотрудники Воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» проведут пуско-наладочные работы и запустят объект.

Котельная позволит повысить эффективность подачи отопления и горячего водоснабжения потребителям.

Жители могут позвонить в диспетчерскую службу ООО «Газпром теплоэнерго МО» по телефону: 8 (926) 400-26-69.

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