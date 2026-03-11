Строительство блочно-модульной котельной начали в Электроуглях

В Богородском округе продолжаются масштабные работы по модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства и капитальному ремонту водопроводных и теплосетей. Так, в настоящее время специалисты приступили к работам по строительству новой блочно-модульной котельной на 6.5 МВт в микрорайоне Светлый города Электроугли.

Работы ведутся планово, в рамках реализации государственной программы, и приносят конкретные положительные результаты.

Уже начата сборка металлокаркаса модулей на базе подрядчика в городе Подольск. Параллельно в микрорайон Светлый завезен строительный городок, началась расчистка территории, вырубка поросли, установка ограждений, шурфление грунта. После завершения всех работ будет осуществлено восстановление нарушенного благоустройства.

Котельная будет обслуживать весь микрорайон Светлый. Данные меры позволят стабилизировать ситуацию с теплоснабжением в Богородском округе и обеспечить жителей теплом. Планируемая дата включения объекта согласно графику производства работ — октябрь 2026 года.