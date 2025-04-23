Строительство бассейна в поселке Монино завершат в 2026 году

В поселке Монино городского округа Щелково идет строительство бассейна. Сейчас проводятся монолитные работы на уровне технического этажа. Завершить объект планируют в 2026 году. Об этом передает пресс-служба регионального Минстроя.

«На площадке 16 рабочих и две единицы техники. Ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций на уровне технического этажа здания. Общая стройготовность 7,5%», — уточняется в сообщении.

Площадь объекта составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров. Сам бассейн с шестью дорожками займет 400 квадратных метров. Кроме него в здании поместят зал «сухого плавания» для силовой подготовки и помещения для посетителей и тренеров.

Строят объект по госпрограмме Подмосковья за счет бюджета.

В Минстрое региона напомнили, что в середине XX века на этом участке уже находился бассейн. В него ходили учащиеся Военно-воздушной академии. В числе них были известные летчики, например, Юрий Гагарин и Герман Титов. После закрытия учебного учреждения бассейн тоже перестал работать, а его здание снесли.