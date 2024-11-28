Строительство 6 детских садов и 3 школ завершат в Красногорске в 2024 году

Начальник управления градостроительного комплекса администрации Красногорска Владимир Матасов сообщил, что строительство трех школ и шести детских садов планируют завершить до конца текущего года. Он попросил подрядчиков представить точные графики работ на объектах, которые должны скоро быть сданы.

Большинство застройщиков подтвердили, что сроки сдачи будут полностью соблюдены. Компании, которые отстают от графика по объективным причинам, взяли на особый контроль.

На заседании одобрили предложение о создании специальной комиссии, которое выдвинуло управление образования администрации Красногорска. В функции комисси будет входить работа с детскими садами и школами, которые уже введены в эксплуатацию, но при этом там выявлены существенные дефекты. Застройщики обязаны устранять такие недостатки по гарантийным обязательствам.

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