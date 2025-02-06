Строительство 16 котельных началось в Подмосковье в январе

Стройнадзор Подмосковья взял на контроль в январе строительство 13 и реконструкцию трех котельных. Работы ведутся в шести округах Московской области.

В Луховицах возводят шесть блочно-модульных котельных мощностью от двух до пяти МВт. Новые объекты появятся в деревне Павловское, поселках Астапово и Фруктовая, а также в совхозе «Орешково» и селе Матыра. Строительство котельных также продолжается в Ступине и Красногорске.

В Фосфоритном поселке и в поселке Жуковка реконструируют три действующих коммунальных объекта. Благодаря обновлению котельных надежность системы отопления в регионе ощутимо улучшится.