Строительный завод возведет новый складской комплекс в Воскресенске

Воскресенский филиал «Завода Технофлекс» расширяет производство. В связи с этим предприятие построит новый складской комплекс общей площадью более 13 тысяч квадратных метров.

В рамках реновации в воскресенском филиале «Завода Технофлекс» обновляют инфраструктуру, асфальтируют территории, строят новые объекты. Для оптимизации логистики, удобства хранения сырья и материалов предприятие возведет современный складской комплекс.

«Площадка нашего предприятия увеличилась практически в три раза. Мы проводим большую работу по реновации: асфальтировка, строительство новых складов. В ближайшее время мы будем продолжать вкладываться в развитие инфраструктуры», — рассказал генеральный директор воскресенского филиала «Завода Технофлекс» Шатмурат Гимранов.

На территории предприятия планируют построить теплый склад площадью 9000 квадратных метров для хранения сырья и материалов, административный комплекс с офисными помещениями, раздевалкой и душевой, три холодных склада по 1500 квадратных метров и асфальтовую площадку для хранения готовой продукции.

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