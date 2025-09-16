Строительный завод в Сергиевом Посаде увеличит выработку благодаря нацпроекту

Сергиево-Посадская компания «К-ЖБИ», которая специализируется на выпуске железобетонных изделий, стала участником федерального проекта «Производительность труда». Это позволит предприятию увеличить выработку.

Инициативу реализуют в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания выпускает широкий спектр продукции, востребованной в гражданском и промышленном строительстве, дорожной и мостовой отрасли, а также изготавливает элементы канализации и теплотрасс.

Предприятие берет как серийные, так и индивидуальные заказы по чертежам заказчиков. Его продукцией уже обеспечены жилые и нежилые здания общей площадью около 1,5 миллиона квадратных метров.

Чтобы повысить эффективность, руководство предприятия приняло решение присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда».

В качестве пилотного направления выбрали оптимизацию процесса изготовления железобетонных колонн. Перед командой уже поставили конкретные цели: на 30% сократить время производственного цикла, на 30% уменьшить объем незавершенного производства, а также повысить производительность на рабочих местах по меньшей мере на 20%.

Для того чтобы присоединиться к проекту, компании необходимо подать заявку на сайте производительность.рф.

Региональный центр компетенций Московской области оказывает предприятиям поддержку: специалисты проводят анализ производственных процессов, выявляют потери, помогают внедрять новые инструменты и обучают сотрудников.

Дополнительная информация доступна на инвестиционном портале региона.