Строительный завод в Сергиевом Посаде нарастил производство благодаря нацпроекту

В Сергиевом Посаде на предприятии «КСМК — М8» успешно завершился пилотный проект «Повышение эффективности работы складского хозяйства». Его реализовали в рамках федеральной программы «Производительность труда».

Совместная рабочая группа предприятия и специалистов Регионального центра компетенций Московской области сосредоточилась на оптимизации процессов.

Внедрение современных подходов уже принесло ощутимые результаты: производительность труда сотрудников выросла на 10%, а время выполнения складских операций сократилось на 11%.

Дополнительно предприятие реализовало неликвидные запасы на сумму свыше 90 миллионов рублей и получило экономический эффект в размере 32,3 миллиона рублей.

В рамках проекта успешно применили принципы бережливого производства, включая диагностику текущих процессов, разработку и внедрение улучшений, а также оптимизацию логистики. Полученный положительный опыт планируется распространить на другие подразделения компании.

Предприятия, желающие присоединиться к проекту, могут подать заявку на сайте производительность.рф.

Дополнительная информацию о поддержке бизнеса в Подмосковье опубликована на инвестиционном портале региона.