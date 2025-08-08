Строительные работы завершили в новом корпусе гимназии № 3 в Чехове

Пристройка позволит полностью ликвидировать здесь вторую смену. Ход работ на объекте проверил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Сейчас устраняют недостатки по монтажу фасада, производят пусконаладочные работы и апробацию комплексных систем технического оборудования. Также в кабинетах идет расстановка мебели.

У главного входа действующего здания школы обновили брусчатку и отремонтировали крыльцо, на уличных площадках появилось резиновое покрытие и малые архитектурные формы. Также на территории провели работы по озеленению и укладке асфальтового покрытия.

«На объекте трудятся 70 рабочих, 11 инженерно-технических работников и задействовано три единицы техники», — сообщил Михаил Собакин.

Возведение пристройки к школе № 3 стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 годы».