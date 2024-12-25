Предприятия в строительной сфере Московской области приглашают на международную выставку в Узбекистан. Она пройдет с 25 по 27 февраля 2025 года в Ташкенте. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Выставка «Строительство — UzBuild» ежегодно собирает более 450 участников более чем из 15 стран. На выставке демонстрируют лучшие достижения и опыт производителей строительных материалов, технологий и специализированного оборудования.
Участники из Подмосковья смогут представить товары и услуги в формате группового стенда региона. Все организационные выставочные расходы несет Фонд поддержки ВЭД Московской области. Чтобы принять участие, необходимо подать заявку по ссылке.
Подробную информацию можно уточнить у специалиста Фонда поддержки ВЭД по телефону 8 (495) 150-39-41 (добавочный 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.
Строительные компании Подмосковья пригласили на выставку в Узбекистане
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