Строительные компании Подмосковья пригласили на выставку в Узбекистане

Предприятия в строительной сфере Московской области приглашают на международную выставку в Узбекистан. Она пройдет с 25 по 27 февраля 2025 года в Ташкенте. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Выставка «Строительство — UzBuild» ежегодно собирает более 450 участников более чем из 15 стран. На выставке демонстрируют лучшие достижения и опыт производителей строительных материалов, технологий и специализированного оборудования.

Участники из Подмосковья смогут представить товары и услуги в формате группового стенда региона. Все организационные выставочные расходы несет Фонд поддержки ВЭД Московской области. Чтобы принять участие, необходимо подать заявку по ссылке.

Подробную информацию можно уточнить у специалиста Фонда поддержки ВЭД по телефону 8 (495) 150-39-41 (добавочный 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.