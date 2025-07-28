Строительные компании из Подмосковья приняли участие в международной выставке

Подмосковные предприниматели приняли участие в одной из крупнейших международных выставок строительной индустрии BIG 5 Construct Ethiopia. Она прошла в городе Аддис-Абеба.

Свои разработки на выставке представили четыре предприятия из Подмосковья, рассказали в областном Мининвесте. На стенде региона представили продукцию, ориентированную на экспорт.

Так, компания «РТТ» из Реутова продемонстрировала решения для систем отопления, водоснабжения и канализации, а «Гардифлоу» из Балашихи — энергоэффективное светотехническое оборудование. Щелковское предприятие «Полимеркомпани» представило антифрикционные полимерные композиты, а завершил экспозицию производитель оконных ПВХ-систем «Промаркет» из Подольска.

«Подмосковные компании приняли участие в мероприятии благодаря Фонду поддержки ВЭД МО, который оплатил аренду выставочных площадей, регистрационные сборы, обеспечил застройку стенда и сопровождал участников», — отметили в ведомстве.

В мероприятии участвовали ведущие производители со всего мира. Оно открыло новые экспортные возможности для предприятий Подмосковья.

Узнать больше о международных выставках и подать заявку на участие в них можно по ссылке.