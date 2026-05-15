Строительное предприятие подключили к электроснабжению в Воскресенске

Специалисты «Мособлэнерго» завершили работы по подключению к электроснабжению предприятия малого бизнеса, занимающегося строительством жилых и нежилых зданий в поселке Хорлово в Воскресенске. Энергетики заменили силовое оборудование в трансформаторной подстанции.

В рамках договора технологического присоединения вместо трансформатора мощностью 160 кВА установили новый мощностью 250 кВА с улучшенными техническими характеристиками. Новый трансформатор снижает потери при передаче электроэнергии, отличается высокой эффективностью, низкими эксплуатационными расходами и стабильной работой.

Мероприятия обеспечили строительное предприятие электроэнергией в 149 кВт по третьей категории надежности. Увеличение мощности оборудования также направлено на повышение пропускной способности подстанции, что снизит риск технологических нарушений в сетях и повысит надежность электроснабжения потребителей.

«Качественное техприсоединение — это забота о будущем. Благодаря замене силового оборудования в ТП-167 мы не только обеспечили электроэнергией конкретного потребителя в Хорлово, но и повысили пропускную способность всей подстанции. Новый трансформатор с низкими потерями и стабильным запуском снижает риск технологических нарушений, а значит — тысячи жителей и другие предприятия, запитанные от этой ТП, получают более надежное электроснабжение», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.