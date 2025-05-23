Строительная готовность ЖК «Посейдон» в Чехове составила более 90%

Капитальный ремонт жилого комплекса, который расположен на улице Дружбы, близится к завершению. Готовность строительного объекта составляет более 90%.
Ремонт по этому адресу длится около полутора лет. Дом построен в 2008 году. Капитальный ремонт потребовался после чрезвычайной ситуации, которая произошла летом 2023 года. В результате частично обрушилась кирпичная облицовка.
Уже усилены наружные стены и смонтирована современная вентилируемая система на металлическом каркасе. Теперь приступили к облицовке фасада энергоэффективными панелями, отделке оконных блоков, а также монтажу новые карнизы и подоконники. Также собирают и вывозят остатки мусора.
Работы проводятся по заказу Фонда капитального ремонта Московской области, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
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