Строительная готовность ЖК «Посейдон» в Чехове составила более 90%

Капитальный ремонт жилого комплекса, который расположен на улице Дружбы, близится к завершению. Готовность строительного объекта составляет более 90%.

Ремонт по этому адресу длится около полутора лет. Дом построен в 2008 году. Капитальный ремонт потребовался после чрезвычайной ситуации, которая произошла летом 2023 года. В результате частично обрушилась кирпичная облицовка.

Уже усилены наружные стены и смонтирована современная вентилируемая система на металлическом каркасе. Теперь приступили к облицовке фасада энергоэффективными панелями, отделке оконных блоков, а также монтажу новые карнизы и подоконники. Также собирают и вывозят остатки мусора.

Работы проводятся по заказу Фонда капитального ремонта Московской области, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.