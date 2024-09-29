Строительная готовность здания школы микрорайона 10а в Реутове достигла 70%

Комиссия с участием специалистов администрации городского округа Реутов проверила ход работ по возведению новой школы в микрорайоне 10а. Готовность здания оценивают в 70%.

Первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин, а также заместители Владимир Покамин и Екатерина Отческая осмотрели качество укладки плитки и основания для асфальта. Там обустроят спортивную площадку и дорожки.

Рабочие проложили инженерные системы: электричество, водоснабжение, канализацию и теплоснабжение. На первом и втором этажах завершили цементную стяжку. Строители уже полностью остеклили здание школы.

Сейчас обустраивают территорию вокруг учреждения, облицовывают фасад, штукатурят стены, укладывают напольную плитку. После завершения отделочных работ школу обставят мебелью.

Проверив ход строительства здания учебного заведения, комиссия решила ускорить темпы работ. На стройплощадку дополнительно выведут около 50 рабочих.

«Сейчас здание закрывают и останавливают радиаторы отопления, чтобы все просохло и можно было вести малярные работы. На следующей неделе здесь уже будут работать около 250 человек», — сказал заместитель главы Реутова Владимир Покамин.

Отметим, что новая школа будет иметь IТ-специализацию. Таких школ в Реутове больше нет.

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