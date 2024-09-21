Строительная готовность здания детсада в Красногорске достигла 75%

Детский сад на 200 мест возводят в жилом комплексе «Ильинские луга» в городском округе Красногорск. Министерство жилищной политики Подмосковья оценило строительную готовность объекта в 75%.

В рамках инвестиционного контракта с администрацией детский сад в городском округе Красногорск возводит девелопер «Первая ипотечная компания».

Сейчас на стройплощадке трудятся 66 рабочих. Они устанавливают светопрозрачные конструкции, слаботочные системы и системы холодного и горячего водоснабжения. Также специалисты обустраивают кровлю и фасад, монтируют лифты, облагораживают территорию.

В трехэтажном здании образовательного учреждения площадью более четырех тысяч квадратных метров обустроят девять групп с игровыми, спальнями и другими помещениями. Здесь также разместят музыкальный и физкультурный залы, пищевой и медицинский блоки.

Для удобства лиц с ограниченными возможностями здоровья все входы в заведение построят на уровне земли. Территорию детского сада оборудуют игровыми площадками с навесами, рядом разместят зоны для проведения спортивных занятий на свежем воздухе.

Напомним, что вблизи жилого комплекса «Ильинские луга» планируют построить десять детских садов суммарно на 2950 мест, четыре школы в общей вместимостью 6100 мест, две поликлиники и больницу. Вокруг зданий разместят современные дворы-парки, детские и спортивные площадки.

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