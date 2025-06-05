Строительная готовность центра образования № 5 в Ногинске достигла 75%

В Центре образования № 5 в Ногинске провели масштабную реконструкцию с перепланировкой. Сейчас готовность объекта составляет 75%.

Стройплощадку вместе с представителями Министерства строительного комплекса Московской области посетил заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть, чтобы проверить ход работ. Во время осмотра велись отделочные работы. Параллельно, скоро будет завершено благоустройство территории. Все внешние коммуникации подведены.

Здание будет четырехэтажным, с двумя спортивными и одним актовым залами, с пищеблоком, медпунктом и библиотекой.

Напомним, ранее было принято решение снести старое здание школы, которое пришло в ветхое состояние, и построить новое — на 950 мест. Новую школу планируется открыть в сентябре, к началу нового учебного года.