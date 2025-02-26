Строительная готовность спортивного центра «Гвардия» в Волоколамске достигла 90%

Физкультурный центр на улице Энтузиастов капитально ремонтируют в Волоколамске. Ход работ проверила глава муниципалитета.

Большая часть ремонта уже завершена. Специалисты провели кровельные и фасадные работы, закончили отделку внутри центра, подготовили пол для укладки паркета, поставили двери.

«В обновленном центре будут проводиться тренировки по футболу, единоборствам, игровым видам спорта, легкой атлетике и другим дисциплинам. Здесь смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители здорового образа жизни», — сказала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Здесь также появились современная газовая котельная и канализация. Смонтированы электросистема и система водоснабжения.

Отметим, что работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».