Строительная готовность школы в ЖК «Римский» в Ленинском округе превысила 40%

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и депутаты местного Совета Татьяна Бондаренко, Олег Тихонов и Дмитрий Банченко проверили строительство школы на 1350 мест в ЖК «Римский». Ее готовность составила 42%.

Об этом сообщил глава округа Станислав Каторов.

«На площадке трудятся 146 рабочих и пять единиц техники. Сейчас специалисты активно занимаются армированием, устройством и демонтажем опалубки, кровельными работами, кладкой стен и перегородок, фасадными работами, монтажом систем вентиляции, водоснабжения и канализации. Несмотря на внушительный объем предстоящих работ, текущая готовность позволяет с уверенностью говорить о своевременной сдаче объекта — до конца III квартала 2025 года. Это станет значимым событием для всего микрорайона», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В школе площадью около 20 тысяч квадратных метров разместят учебные классы, оборудованные лаборатории, мастерские, просторный актовый зал, два спортивных зала, читальный зал с IT-зоной и современную столовую. Особое внимание уделят доступности здания для маломобильных жителей. На прилегающей территории обустроят стадион с легкоатлетическим сектором и игровые площадки.

«С представителями застройщика обсудили этапы завершения строительства школы. Эта школа важна жителям поселка Развилка, потому что основные классы, которые находятся в Развилковской школе, переполнены, школа работает с увеличением проектной мощности. Новое здание войдет в состав Развилковской школы», — добавила депутат Совета депутатов, директор Развилковской школы Татьяна Бондаренко.