Строительная готовность школы в ЖК «Первый квартал» в Видном достигла 70%

В жилом комплексе «Первый квартал» Ленинского городского округа идет строительство одной из самых больших школ в Московской области, рассчитанной на 1675 учеников. Ход работ на стройплощадке проверили председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава муниципалитета Станислав Каторов.

Объект возводится за счет инвестиций компании «Брусника», вложившей в проект 2,5 миллиарда рублей.

Игорь Брынцалов отметил, что школа впечатляет масштабами и современными архитектурными решениями. Здесь будет установлено самое передовое оборудование, что создаст комфортные условия для обучения детей. Строительство завершено более чем на 70%, и школа откроет свои двери уже 1 сентября. Это позволит не только обеспечить местами детей из нового жилого комплекса, но и решить проблему второй смены в соседних школах.

Глава муниципалитета Станислав Каторов добавил, что Ленинский округ входит в число лидеров Подмосковья по темпам прироста населения, и власти региона активно работают над развитием социальной инфраструктуры.

Станислав Каторов сообщил, что в 2025 году при поддержке губернатора Андрея Воробьева в округе откроются пять новых школ. Помимо этой крупной школы, завершается строительство объекта на 1350 мест в ЖК «Римский». Также уже завершены работы над школами на 1,1 тысячи мест в ЖК «Пригород Лесное» и ЖК «Горки Парк», а школа на 1,1 тысячи мест в ЖК «Эко Видное 2.0» открылась в начале года.

Открытие школы станет важным шагом в развитии образовательной инфраструктуры округа и улучшении качества жизни его жителей.