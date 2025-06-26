Строительная готовность школы в ЖК «Одинбург» в Одинцове превысила 90%

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Подходит к финалу строительство современной школы, рассчитанной на 825 мест, в жилом квартале «Одинбург» в Одинцове. Готовность объекта уже превысила 90%.

Строители завершили облицовку фасада и отделку внутренних помещений. Продолжается установка электросетей, систем вентиляции, а также слаботочных линий и технического оборудования.

Будущая школа предоставит все для комфортного обучения: просторные классы, столовую с пищеблоком, медицинский кабинет, актовый зал, два спортзала, лаборатории для проведения экспериментов по естественным наукам, мастерские и современный библиотечно-информационный центр.

Уличная территория уже превратилась в настоящий спортивный городок: здесь организовали 11 игровых и тренировочных площадок. Изюминкой стал всесезонный сад, состоящий из более тысячи кустарников: там высадили сирень, чубушник, форзицию, пузыреплодник, туи, клены, лиственницы, рябины.

Открытие школы запланировали на 1 сентября — к началу нового учебного года.