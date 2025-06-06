Строительная готовность школы в ЖК «Одинбург» в Одинцове достигла 90%

В Одинцове в жилом комплексе «Одинбург» почти возвели новую школу на 825 учеников. Строительная готовность объекта составила 90%.

Заказчиком проекта выступает компания AFI Development, и после окончания строительства школа станет муниципальной. Открытие запланировали на 1 сентября 2025 года.

Сейчас на объекте работают 320 специалистов и шесть машин. Фасад здания уже готов, почти завершили отделочные работы, а также монтаж электрики и вентиляции. На территории школы также построили спортивные площадки, сейчас проводят озеленение.

Школа будет иметь четыре этажа с просторными классами, столовой, медицинским блоком, актовым залом на 300 мест, спортивными залами, библиотекой, лабораториями и административными помещениями. Также на территории предусмотрены 11 спортивных площадок, из которых пять целевых — для учеников разных классов, и шесть — для общеразвивающих видов спорта. Помимо этого, для детей оборудуют беговые дорожки и сделают тематическое граффити на подпорной стене. В новую школу уже записались более 600 ребят.