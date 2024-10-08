Строительная готовность школы в микрорайоне 10а в Реутове достигла 80%

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил Реутов с рабочим визитом. Он совместно с главой города Филиппом Науменко осмотрел процесс строительства новой школы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне 10а. Учебное заведение станет частью школы № 10, что позволит образовательному комплексу стать самым крупным и флагманским в наукограде.

Брынцалов отметил, что его визит не стал первым для данного объекта, и подчеркнул, что результаты текущих работ впечатляют. Он вспомнил о начале строительства в конце 2022 года, когда рабочим задали вопрос о сроках завершения. Спикер регионального парламента выразил удивление тем, что к концу 2024 года школа сможет начать свою работу.

В общей сложности на реализацию проекта выделили 2,6 миллиарда рублей из регионального и муниципального бюджетов. Работы ведутся в соответствии с установленными планами и сроками.

Подрядчик Иван Гарин и начальник строительного участка Владимир Колобков подтвердили, что уровень готовности объекта близок к 80%. Они предложили Брынцалову пройти внутрь здания для более подробного осмотра. Во время обхода Гарин сообщил, что сейчас продолжаются отделочные работы внутри и облагораживание фасада, а также укладка внутренних коммуникаций. Он добавил, что ведется планировка территории для проездов, дорожек, детских площадок и спортивных зон.

Игорь Брынцалов оценил пространство будущей школы. Несмотря на то что классы и другие помещения еще не завершены, уже видно, что ученикам будет где проявить свои идеи и потенциал. Новый образовательный метод включает в себя ИT-уклон, как проинформировал Науменко. Углубленное изучение информационных технологий войдет в учебные программы и внеурочные занятия.

Наполнение школы также соответствует ИT-направлению — учреждение оборудуют современными инновационными технологиями. Директор образовательного комплекса школы № 10 Ольга Кондрашова подчеркнула, что сейчас основная задача — ознакомить учителей с новым оборудованием, поскольку его эксплуатация требует подготовки.

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