Строительная готовность школы № 2 имени Пронина в Звенигороде достигла 98%

В здании постройки 1961 года уже полностью обновили все кабинеты, установили новые окна. Кроме того, рабочие отремонтировали пищеблок, утеплили и облицевали фасады. Сейчас проходит уборка помещений и сборка мебели.

Прилегающие территории благоустроят и сделают стадион. Сейчас готовят основания для спортивного ядра, бордюры и трибуны. Также приведут в порядок и памятник Михаилу Андреевичу Пронину, который находится на территории учебного заведения, а крыльцо школы отделают гранитом.

За несколько дней до начала нового учебного года в школе пройдет встреча с родителями учеников. Они смогут не только оценить обновленное учебное заведение, но и принять участие в высадке деревьев на территории. А уже 1 сентября ученики войдут в полностью отремонтированную школу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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