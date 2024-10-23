Строительная готовность школы на 1675 мест в Ленинском округе составила 55%

В Ленинском городском округе в жилом комплексе «Первый квартал» возводят новую школу на 1675 мест. Сейчас строительную готовность объекта оценивают в 55%.

Рабочие завершат кровельные работы и приступят к отделке помещений до конца текущего года.

Как рассказали в девелоперской компании «Брусника», здание учебного заведения будет разноэтажным с односкатной прозрачной крышей. Кроме того, в школе построят атриум с амфитеатром вместимостью около тысячи мест.

«Там обустроят классы-трансформеры для среднего и старшего звена, множество общественных пространств и большой спортзал. Для начальной школы предусмотрен отдельный блок с собственным выходом во внутренний двор», — добавили в пресс-службе девелоперской компании «Брусника».

На стройплощадке сейчас трудятся 70 рабочих и 12 машин спецтехники, из них три башенных крана, один автокран, три экскаватора, один погрузчик и четыре самосвала. К декабрю количество строителей увеличат до 150 человек. Строительные работы завершат в первом квартале 2025 года. Здание передадут в собственность муниципалитета ко второму полугодию следующего года.

Отметим, в пятиэтажной школе площадью 27 тысяч квадратных метров разместят 67 основных учебных классов. Помимо этого, в заведении обустроят специальные кабинеты для изучения иностранных языков, химии, информатики и биологии. Также в школе появятся мастерские для трудового обучения, актовый зал, спортивный зал, пищеблок, медицинский блок и помещения для групп продленного дня. Большой парк со спортивными площадками разместят во дворе учреждения.

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