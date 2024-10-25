Строительная готовность школы на 1320 мест в Балашихе достигла 80%

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров проверили ход строительства новой школы на 1320 мест в жилом комплексе «Героев». На объекте в микрорайоне Железнодорожный завершается отделка помещений и завозится технологическое оборудование, а здание уже подключено ко всем внешним сетям.

По информации представителей подрядной организации, почти завершено благоустройство прилегающей территории. В настоящее время строители монтируют систему наружного освещения и видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион». На объекте трудятся около 180 человек.

Игорь Брынцалов отметил высокие темпы строительства и подчеркнул, что новая школа станет важным социальным объектом для жителей микрорайона.

Современная четырёхэтажная школа будет состоять из 55 классов, спроектированных с учетом возрастных особенностей учеников. Классы для детей разных возрастов будут расположены на разных этажах. В учреждении также предусмотрены актовый зал, столовая на 600 мест и два спортивных зала, один из которых будет разделён перегородкой для одновременных занятий двух классов. На территории школы будут расположены стадион и зоны для отдыха.

Строительство этой школы началось чуть больше года назад и ведется в рамках инвестиционной программы. Новый корпус станет частью школы № 15 и будет способствовать улучшению образовательной инфраструктуры в микрорайоне.

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