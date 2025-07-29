Строительная готовность школы на 1100 учеников в Звенигороде достигла 95%

Первых учеников школа в звенигородском микрорайоне Восточный Одинцовского городского округа примет уже 1 сентября этого года. Сейчас подрядчик завершает отделочные работы, установку дверей и прокладку слаботочных систем.

На строительной площадке трудятся около 200 рабочих, задействовали восемь единиц техники. Сейчас специалисты благоустраивают прилегающую территорию. Там появятся зоны для прогулок и отдыха, а также спортивные объекты. Заключение о соответствии здание учебного заведения получит к 15 августа, после чего начнется финальная уборка помещений.

Мебель, интерактивные доски, технику для пищеблока и другое необходимое оборудование уже доставили.

Напомним, что школа в Звенигороде Одинцовского городского округа войдет в состав муниципальной системы образования и станет частью учебного комплекса «КвантУм».