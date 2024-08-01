Строительная готовность школы «Лидер» в Красногорске достигла 91%

В Красногорске близится к завершению строительство воспитательно-образовательного комплекса «Лидер», который рассчитан на 900 мест и включает встроенно-пристроенный детский сад на 150 мест. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов посетил социальный объект.

Проект включает в себя современные спортивные площадки для баскетбола и волейбола, теневые навесы, а также малые архитектурные формы. Внутри комплекса предусмотрены актовый и спортивный залы, двухэтажная библиотека и просторная столовая.

«В Красногорске в День знаний в этом году планируем открыть воспитательно-образовательные комплексы в Павшинской пойме, „Пятницких кварталах“, ЖК „Отрада“, а также в ЖК „Красногорский“, — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Все работы по реализации этого важного социального объекта проходят в штатном режиме с соблюдением установленных сроков. Открытие комплекса запланировано на День знаний.

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