Строительная готовность Северного подъезда к Лобне превысила 50%

Основные и технические дороги Северного подъезда к Лобне обустроили на 52%. Об этом сообщила глава городского округа Анна Кротова.

Сейчас на объекте работают 73 специалиста и 42 единицы техники. Они готовят песчаное основание: разравнивают его и уплотняют грунтовым катком.

После рабочие начнут укладывать щебеночный слой. Именно он станет основой для будущего асфальтового покрытия.

Параллельно на объекте реконструируют газопровод. Сварочные работы на трубопроводе уже завершили на 92%, а укладку — на 86%.

Гидравлические испытания начнутся на стройплощадке в середине октября. Их важно провести для подтверждения соответствия оборудования проектным нормам.

По словам главы муниципалитета, строительство идет по графику работ. Напомним, что новая магистраль соединит Северный обход Лобни с микрорайоном Восточный.