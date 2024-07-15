Строительная готовность развязки на Рогачевском шоссе в Лобне достигла 75%

Строительство транспортной развязки на Рогачевском шоссе в Лобне продолжается. По сообщению Минтранса Подмосковья, строительная готовность объекта составляет 75%.

На данный момент строители укладывают асфальтовое покрытие на основном пути и на съездах № 10 и № 11, которые находятся на автодороге «Хлебниково — Рогачево — Луговая». Также начаты работы на съезде № 12 со стороны Краснополянского шоссе.

Параллельно продолжается покраска эстакады через Рогачевское и Краснополянское шоссе, а также завершается реконструкция участка Краснополянского шоссе.

Напомним, что завершить основные работы по строительству развязки планируется до конца 2024 года. Это обновление принесет ряд преимуществ, включая обеспечение дополнительной связи западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, а также перераспределение транспортных потоков внутри города для разгрузки Краснополянского шоссе и улучшения выезда на Рогачевское шоссе. Этот проект осуществляется в рамках строительства Северного обхода Лобни.

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