Строительная готовность поликлиники в поселке Свердловском достигла 40%

Почти половину работ завершили на площадке строительства поликлиники в поселке Свердловском. Сейчас специалисты обустраивают системы канализации и вентиляции и штукатурят стены.

Ход работ оценили исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин и муниципальные депутаты Елена Нестерова и Тамара Шилова.

Руководитель проекта и бригадир субподряда рассказали комиссии о том, что завершено уже 40% работ. Сейчас идут установка систем канализации и вентиляции, черновая штукатурка стен, а также остекление помещений.

«Необходимо информировать о ходе строительных работ. Это не только способствует повышению прозрачности процесса строительства, но и укрепляет доверие граждан к власти и подрядчикам, а также позволяет своевременно выявлять и устранять возможные недостатки в работе», — сказал руководитель проекта Иван Тихон.

Отметим, что мониторинг прошел в рамках реализации «Народной программы».

«Мы ведем контроль за реализацией важных социальных проектов, таких как строительство поликлиники в Лосино-Петровском, чтобы обеспечить их высокое качество и своевременное завершение», — отметила Елена Нестерова.

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