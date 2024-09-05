Строительная готовность поликлиники в Лобне достигла 93%

Здание новой поликлиники в микрорайоне Букино городского округа Лобня построили на 93%. Ее откроют в декабре 2024 года.

Строители возводят здание новой поликлиники в Лобне. Сейчас его готовность составляет более 93%.

В новых помещениях медучреждения расположат взрослую поликлинику, дневной стационар, клинико-диагностическую лабораторию, травматологическое отделение, а также отделения эндоскопической диагностики и медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации. Пациентов здесь примут два рентген-кабинета. В поликлинике разместят женскую консультацию. Там обустроят дневной стационар и малую операционную.

Сейчас медучреждение занимает трехэтажную постройку 1976 года и может принимать 335 пациентов в смену. Новую поликлинику смогут посещать до 1000 человек в день.

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