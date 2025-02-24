Строительная готовность поликлиники в деревне Сапроново достигла 85%

Поликлинику на 750 посещений в смену продолжают строить в Ленинском округе. Сейчас специалисты заканчивают отделку и прокладку инженерных коммуникаций внутри здания.

Здание будет шестиэтажным. Его площадь составит 10 тысяч квадратных метров.

«В состав войдут отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов, кабинеты неотложной помощи и врачей-специалистов, кабинеты лучевой диагностики с тяжелым оборудованием, реабилитации и восстановительной медицины, клинико-диагностический центр, а также дневной стационар. Лечиться здесь смогут более 55 тысяч наших жителей из деревень Сапроново, Ермолино, Белеутово, Калиновка и ряда микрорайонов», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

За шесть лет в муниципалитете планируют открыть еще 13 объектов здравоохранения. Это три поликлиники, больница, три женские консультации, стоматологическая клиника, кабинет врача общей практики и три подстанции скорой помощи.

Также при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова начали подготовку к строительству нового корпуса перинатального центра на 200 мест. Здесь внедрят новейшие медицинские технологии. Корпус планируют открыть в 2027 году.