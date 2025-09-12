Строительная готовность плотины на реке Городня в Волоколамске достигла 70%

Капитальный ремонт городской плотины продолжается в Волоколамске. Специалисты уже смонтировали основные бетонные конструкции.

Сейчас работники занимаются строительством боковых стен, монтажом опорной плиты, опалубкой и возведением пешеходного мостика. Параллельно идут работы над водобойным сооружением, оно будет регулировать уровень воды.

После того, как основные работы будут завершены, подрядчик займется благоустройством. На набережной появится удобная зона отдыха у воды.

Все работы должны закончить до конца 2025 года. Ход капремонта проверила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

«Мы значительно продвинулись в капитальном ремонте городской плотины. Сегодня готовность составляет 70%. Работы идут по графику, поэтому рассчитываем завершить проект в срок», — сказала Наталья Козлова.