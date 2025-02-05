Строительная готовность перехода на Кольцевой улице в Лобне достигла 40%

В городском округе Лобня продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Кольцевой. На данный момент готовность объекта оценивается в 40%.

Недавно строители начали устанавливать металлоконструкции для башен-сходов со стороны улицы Полевой. Монтаж аналогичных конструкций на стороне улицы Кольцевой планируется начать в середине февраля.

Новый переход обеспечит безопасное перемещение жителей через железную дорогу, связав жилые кварталы с социальными объектами города. Вблизи моста будут обустроены дороги с тротуарами, а также проведено благоустройство прилегающей территории.

Длина крытого перехода составит 80 метров, ширина коридора — не менее четырех метров. Для удобства его оснастят грузовым лифтом. Завершение строительства запланировано на июль 2025 года.