Строительная готовность перехода на Кольцевой улице в Лобне достигла 40%

В городском округе Лобня продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Кольцевой. На данный момент готовность объекта оценивается в 40%.
Недавно строители начали устанавливать металлоконструкции для башен-сходов со стороны улицы Полевой. Монтаж аналогичных конструкций на стороне улицы Кольцевой планируется начать в середине февраля.
Новый переход обеспечит безопасное перемещение жителей через железную дорогу, связав жилые кварталы с социальными объектами города. Вблизи моста будут обустроены дороги с тротуарами, а также проведено благоустройство прилегающей территории.
Длина крытого перехода составит 80 метров, ширина коридора — не менее четырех метров. Для удобства его оснастят грузовым лифтом. Завершение строительства запланировано на июль 2025 года.
«Жжем технику противника». Появилось видео с ударом по ВСУ в курском приграничье
Спрос на творог вырос на 2% в Подмосковье за месяц
В Москве прошла церемония прощания с Арменом Саркисяном
Супруги из Волгограда, избивавшие ребенка, получили шесть и пять лет колонии
Волонтеры из Коломны отправились на очистку побережья Анапы от мазута
Появилось видео с места крушения легкомоторника в Раменском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте