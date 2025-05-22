Строительная готовность перехода на Кольцевой улице в Лобне достигла 40%

В городском округе Лобня ведется строительство надземного пешеходного перехода на улице Кольцевая. В настоящее время возводится пролет, проходящий над железнодорожными путями, который выполнен уже наполовину.

Одновременно продолжается установка и покраска металлических конструкций павильона опоры № 1. Основная опора и опора № 2 полностью смонтированы. Проводятся работы по установке опалубки. Также строители прокладывают временную дорогу для проезда специализированной техники и возведения временной опоры № 2.

Кроме того, специалисты занимаются опусканием несущего провода контактной сети. В июне запланирован старт первого этапа установки окон.