Строительная готовность перехода на Кольцевой улице в Лобне достигла 40%

В городском округе Лобня ведется строительство надземного пешеходного перехода на улице Кольцевая. В настоящее время возводится пролет, проходящий над железнодорожными путями, который выполнен уже наполовину.
Одновременно продолжается установка и покраска металлических конструкций павильона опоры № 1. Основная опора и опора № 2 полностью смонтированы. Проводятся работы по установке опалубки. Также строители прокладывают временную дорогу для проезда специализированной техники и возведения временной опоры № 2.
Кроме того, специалисты занимаются опусканием несущего провода контактной сети. В июне запланирован старт первого этапа установки окон.
Мост будет проходить от улицы Кольцевая и опираться на две одинаковые опоры. Высота конструкции составит примерно 15 метров, а длина — около 80 метров. Вокруг организуют подъездные пути с тротуарами и проведут благоустройство прилегающей территории. Переход будет крытым, ширина пешеходного коридора — не менее четырех метров. Внутри предусмотрено два пассажирских лифта.
Завершить строительство планируется к концу 2025 года.
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