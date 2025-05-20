Строительная готовность оздоровительного комплекса в Одинцове достигла 60%

Общая площадь комплекса превысит шесть тысяч квадратных метров, он вместит в себя все водные и оздоровительные зоны. Там оборудуют семь бассейнов: четыре построят внутри здания, еще три — с подогревом — на открытом воздухе. Кроме того, для гостей организуют СПА-зону с 15 различными видами бань и саун.

До конца года планируют завершить основные этапы строительства, и объект сможет принять первых посетителей уже в декабре в преддверии новогодних праздников. Сейчас на площадке работают более 80 специалистов, они ведут монтаж кровли и фасада, а также прокладывают все необходимые инженерные системы, включая водоснабжение и канализацию.