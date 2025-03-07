Строительная готовность очистных сооружений в Звенигороде достигла 38%

Уже завершили расширение котлована и прокладку инженерных сетей. Очистные сооружения построили еще в 1970-х годах и к настоящему моменту они полностью устарели. Модернизацию объекта проводят с учетом современных стандартов и требований. Руководитель проекта Дмитрий Смирнов подчеркивает, что для реконструкции используют исключительно отечественное оборудование. После завершения работ новые очистные сооружения смогут обслуживать не только Звенигород, но и близлежащие населенные пункты, включая села, коттеджные поселки и садоводческие товарищества.

После ввода объекта в эксплуатацию он будет обеспечивать очистку сточных вод для 10 многоквартирных домов, 7 социальных объектов, а также ближайших торговых сетей. Новый блок биологической очистки планируют запустить уже в конце этого года. Это позволит значительно повысить качество очистки воды и снизить нагрузку на окружающую среду.

Реконструкция очистных сооружений — важный шаг в развитии инфраструктуры Звенигорода. Она не только улучшит экологическую ситуацию, но и создаст условия для дальнейшего роста города, обеспечивая комфорт и безопасность для жителей.