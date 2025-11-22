Строительная готовность очистных сооружений в Серпухове достигла 40%

В Серпухове продолжается модернизация очистных сооружений. Рабочие завершили бетонирование, смонтировали систему отопления, провели остекление, а также отделку зданий лаборатории и воздуходувок. Работы по замене кровли и фасада здания администрации закончены. Общая строительная готовность — 40%.

Уже доставлены фермы для здания механического обезвоживания осадка. Вскоре начнут установку ультрафиолетового обеззараживания.

Готовность воздуходувной иловой насосной станции — 80%. Выполнены внутренние, наружные и фасадные работы, заменена кровля. На следующей неделе начнется монтаж вентиляции. До конца года частично заменят насосное оборудование.

До установки нового аварийного резервуара откачали и зачистили бетонные конструкции. Далее рабочие усилят сооружения.

В рамках благоустройства обустроят дороги и установят 26 мачт освещения.

«К модернизации каждого объекта подходим детально с учетом современных требований к надежности и безопасности», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.