Строительная готовность общежития МГИМО в Одинцове достигла 50%

На территории Одинцовского филиала Московского государственного института международных отношений продолжается строительство студенческого общежития на 159 человек. Строительная готовность объекта составляет уже 50%, на объекте трудятся 60 рабочих.
Сейчас проводятся работы по прокладке систем освещения, отопления, канализации и водоснабжения. Черновые работы практически полностью завершены, строители приступили к чистовой отделке здания и устройству фасада.
В общежитии сделают просторные комнаты для проживания, зона отдыха и коворкинг. Также здесь откроют круглосуточное кафе, а во всех помещениях будет проведена высокоскоростная сеть wi-fi. На прилегающей территории проведут озеленение и установят малые архитектурные формы. Уже в сентябре общежитие откроет свои двери для студентов, которые приезжают из разных регионов страны.
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