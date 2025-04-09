Строительная готовность общежития МГИМО в Одинцове достигла 50%

Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

На территории Одинцовского филиала  Московского государственного института международных отношений продолжается строительство студенческого общежития на 159 человек. Строительная готовность объекта составляет уже 50%, на объекте трудятся 60 рабочих. 

Сейчас проводятся работы по прокладке систем освещения, отопления, канализации и водоснабжения. Черновые работы практически полностью завершены, строители приступили к чистовой отделке здания и устройству фасада.

В общежитии сделают просторные комнаты для проживания, зона отдыха и коворкинг. Также здесь откроют круглосуточное кафе, а во всех помещениях будет проведена высокоскоростная сеть wi-fi. На прилегающей территории проведут озеленение и установят малые архитектурные формы. Уже в сентябре общежитие откроет свои двери для студентов, которые приезжают из разных регионов страны.

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