Строительная готовность образовательного комплекса в Химках достигла 50%

В микрорайоне Новогорск в Химках продолжают возводить воспитательно-образовательный комплекс. Специалисты уже выполнили половину работ.

Сейчас строители монтируют кровлю, выполняют кладочные работы, параллельно штукатурят уже возведенные стены. Помимо этого, устанавливают вентиляционные и отопительные системы, а также прокладывают инженерные коммуникации.

«Вместе с коллегами и депутатами Совета депутатов держим вопрос строительства учреждения на особом контроле», — отметила глава Химок Елена Землякова в своем телеграм-канале.

Недавно рабочие приступили к обустройству фасадов зданий и установке окон и отливов. Затем они займутся отделкой внутренних помещений и подключением коммуникаций, а также благоустроят прилегающую территорию. Строительство планируют завершить осенью 2025 года.

Отметим, что воспитательно-образовательный комплекс — важный социальный объект для Новогорска. Общая площадь объекта составит 5,5 тысяч квадратных метров. В него войдет начальная школа на 100 учеников и детский сад на 170 воспитанников.