Новую школу в Реутове достроят к концу году

Строительство современной школы на 1100 мест продолжается в Реутове. Здание будет готово к концу этого года, а уроки там начнутся в 2025-м.

Школу возводят в рамках нацпроекта «Образование». Строительная готовность объекта достигла 70%. Сейчас там работают более 150 строителей и семь спецмашин. Снаружи здания продолжаются кровельные и фасадные работы, благоустройство территории. Внутри ведется отделка помещений и монтаж инженерных систем. На следующей неделе рабочие начнут установку лифтов.

Новая школа станет одной из самых больших в Реутове. Ее площадь — более 18,6 тысячи квадратных метров. В начальной школе будут учиться 400 детей, в средней и старшей — еще 700.

В здании обустроят многофункциональные спортивные залы, актовый зал с эстрадой на 400 мест, библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной, столовую на 550 мест с пищеблоком и медкабинеты. Во дворе построят спортивную зону и игровую площадку.

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