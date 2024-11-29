Строительная готовность новой школы на 1100 мест в Одинцове составила 52%

Глава Одинцовского округа проверил ход строительства школы на 1100 мест в звенигородском микрорайоне «Восточный». Сейчас там трудятся 103 рабочих и 10 единиц техники.

Подрядчик работает в нескольких направлениях одновременно: строители завершают фасадные работы, монтируют внутренние инженерные системы и металлоконструкции, а также выполняют отделочные работы, укладывают кровлю и устанавливают фундаментные плиты в двух блоках здания. Школу откроют не позднее июня 2025 года.

Сейчас прилегающую территорию также активно благоустраивают. Уже завершили планировочные работы и подготовили основание для мягкого покрытия спортивного ядра. Завершат монолитные работы к февралю, после чего подрядчик сосредоточится на отделке интерьеров. Глава округа акцентировал внимание на необходимости создания пространства для проведения школьных мероприятий.

Современное четырехэтажное здание школы включит в себя 64 учебных кабинета. Блок для начальной школы будет состоять из классов, спортзала с раздевалками и помещений для группы продленного дня.

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