Строительная готовность новой развязки на трассе М-1 «Беларусь» достигла 70%

Новую транспортную развязку продолжают возводить на пересечении трасс А-108 и М-1 «Беларусь» в Подмосковье. По данным компании «Автодор», готовность работ у поселка Дорохово составляет уже 70%.

Развязка позволит увеличить пропускную способность обеих магистралей, уберет светофоры на пути водителей и повысит безопасность движения.

На объекте уже смонтировали пролетное строение протяженностью 95 метров, близятся к завершению земляные работы. Дорожники уложили около 120 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Общая готовность развязки составляет 70%.

Проект предусматривает строительство разворотной эстакады, надземного и подземного пешеходных переходов и девяти съездов. Для жителей близлежащих деревень установят шумозащитные экраны.

Автоматизированная система управления дорожным движением поможет обеспечить безопасность движения.

Прилегающую к памятнику Зое Космодемьянской территорию благоустроят. Здесь сделают парковочную площадку, тротуары, пешеходные ограждения и освещение.