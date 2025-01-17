Строительная готовность новой поликлиники в Королеве достигла 10%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили работу по возведению новой поликлиники смешанного типа в Королеве. Готовность объекта оценили в 10%.

Поликлиника сможет принимать до тысячи человек за смену. Планируется, что здесь жители смогут получить любую необходимую медпомощь, включая экстренную.

Поликлиника возводится на территории Королевской больницы на улице Циолковского. Застройщиком выступает Дирекция заказчика капитального строительства. Подготовительные работы уже завершены. Сейчас специалисты заняты возведением монолитного каркаса подземной и надземной частей здания.

В поликлинике установят современное оборудование, а штат укомплектуют опытными специалистами. Здесь буду принимать терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, кардиолог, невролог, детский хирург, офтальмолог, стоматолог и специалист по ультразвуковой диагностике. Планируется открытие Центра амбулаторной онкологической помощи и дневного стационара на 45 мест.

Форма здания напоминает букву Х. Проект учитывает потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Для автомобилистов оборудуют открытые парковочные места непосредственно рядом с учреждением.

Завершить строительство планируют во втором квартале 2027 года.