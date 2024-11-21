Строительная готовность нового путепровода в Аникеевке достигла 70%

Строители приступили к укладке асфальта на подходах к новому путепроводу в Аникеевке со стороны Волоколамского шоссе. В Минтрансе Подмосковья напомнили, что работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В полном объеме выполнен монтаж металлоконструкций пролетного строения, их общая масса превысила 1,1 тысячи тонн. По данным ведомства, строительная готовность путепровода достигла 70%. Открыть движение планируется в конце года.

На путепроводе проводятся дорожные работы, ведется строительство ливневой канализации. Объект станет частью новой транспортной развязки общей протяженностью 1,4 километра.

Логистический центр для речных грузовых перевозок построят в Подмосковье. Проект позволит создать уникальный хаб, совмещая и сухие грузы, и контейнеры, и зерно. Спрос — огромный, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вода дает преимущества, когда железная дорога бывает перегружена.