Строительная готовность нового корпуса школы № 9 в Одинцове составила 13%

На Северной улице в Одинцове продолжается строительство нового корпуса школы № 9 имени Неделина. Сейчас на площадке демонтируют шпунтовое ограждение, выполняют обратную засыпку пазух котлована, армируют колонны и стены подвала, обустраивают перекрытия цоколя и горизонтальной опалубки.

В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу инженерных сетей. На площадке трудятся 86 рабочих, задействовали пять единиц техники.

Пристройка на 550 мест позволит существенно разгрузить старое здание, в котором обучаются более 1300 детей. После открытия все ребята смогут заниматься в одну смену. Новый корпус будет переменной этажности, площадь здания составит 9500 квадратных метров. Строители оборудуют учебные кабинеты, мастерские трудового обучения, спортивный и актовый залы, класс кулинарии и столовую. Пристройка должна быть полностью готова к следующему учебному году.