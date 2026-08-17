Строительная готовность нового корпуса гимназии № 6 в Солнечногорске достигла 99%

В городском округе Солнечногорск на площадке нового трехэтажного корпуса гимназии № 6 ведутся финальные работы. Сейчас на объекте специалисты занимаются благоустройством прилегающей территории и уборкой внутри здания.

По словам производителя работ Евгения Чернодуба, на объекте заняты 29 человек, техника временно не используется. Рабочие обустраивают подходы тротуаров к спуску в подвал и устанавливают ограждение на игровой площадке. Внутри здания идет уборка, также специалисты подключают щиты камер системы «Безопасный регион».

Общая площадь нового корпуса составляет почти шесть тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 300 учеников. Внутри разместятся современные кабинеты, спортзал, актовый зал, столовая с пищеблоком и комнаты для продленного дня.

Ввести объект в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2026 года. После открытия гимназия № 6 сможет полностью перейти на односменный режим обучения.